Входные двери, размещённые в определённых секторах квартиры, могут вызывать постоянные финансовые трудности, предупреждает эксперт по фэншуй и васту Евгения Мельникова.
Даже при высоком доходе человека неправильное расположение двери может привести к быстрому исчезновению денег, отмечает Мельникова.
Согласно эксперту, жильцы первого, шестого, одиннадцатого, шестнадцатого, двадцать первого или двадцать шестого этажей могут столкнуться с утечкой денег через дверь в северо-восточном или юго-западном секторе.
Для тех, кто живет на втором, седьмом, двенадцатом, семнадцатом, двадцать втором или двадцать седьмом этажах, входная дверь, расположенная в северной части квартиры, тоже может негативно сказаться на их финансовом благополучии.
На третьих, восьмых, тринадцатых, восемнадцатых, двадцать третьих или двадцать восьмых этажах "дверь-транжира" чаще всего находится в западной или северо-западной части.
Для тех, кто обитает на четвертом, девятом, четырнадцатом, девятнадцатом, двадцать четвертом или двадцать девятом этажах, такая дверь обычно находится в южном секторе.
Жильцам пятого, десятого, пятнадцатого, двадцать пятого или тридцатого этажей следует обратить внимание на восточный и юго-восточный секторы. Расположение входной двери в этих секторах также может оказать негативное воздействие на финансовое положение всех членов семьи.
Чтобы исправить ситуацию с "дверью-транжирой", эксперт советует избегать хранения денег дома и использования кредитных карт. Основные накопления лучше всего хранить на банковском счете, предпочтительно таком, с которого нельзя моментально снять деньги, сообщает Москва 24.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.