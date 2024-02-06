За гранью: почему выбор двери может стать причиной финансовых трудностей, советы эксперта по фэншуй

Эксперт по фэншуй Мельникова указала на влияние входной двери на проблемы с деньгами

1:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Входные двери, размещённые в определённых секторах квартиры, могут вызывать постоянные финансовые трудности, предупреждает эксперт по фэншуй и васту Евгения Мельникова.

Фото: Wikipedia by Christoph Braun is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Даже при высоком доходе человека неправильное расположение двери может привести к быстрому исчезновению денег, отмечает Мельникова.

Согласно эксперту, жильцы первого, шестого, одиннадцатого, шестнадцатого, двадцать первого или двадцать шестого этажей могут столкнуться с утечкой денег через дверь в северо-восточном или юго-западном секторе.

Для тех, кто живет на втором, седьмом, двенадцатом, семнадцатом, двадцать втором или двадцать седьмом этажах, входная дверь, расположенная в северной части квартиры, тоже может негативно сказаться на их финансовом благополучии.

На третьих, восьмых, тринадцатых, восемнадцатых, двадцать третьих или двадцать восьмых этажах "дверь-транжира" чаще всего находится в западной или северо-западной части.

Для тех, кто обитает на четвертом, девятом, четырнадцатом, девятнадцатом, двадцать четвертом или двадцать девятом этажах, такая дверь обычно находится в южном секторе.

Жильцам пятого, десятого, пятнадцатого, двадцать пятого или тридцатого этажей следует обратить внимание на восточный и юго-восточный секторы. Расположение входной двери в этих секторах также может оказать негативное воздействие на финансовое положение всех членов семьи.

Чтобы исправить ситуацию с "дверью-транжирой", эксперт советует избегать хранения денег дома и использования кредитных карт. Основные накопления лучше всего хранить на банковском счете, предпочтительно таком, с которого нельзя моментально снять деньги, сообщает Москва 24.