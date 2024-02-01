Некоторые действия неопытных хозяек приводят к поломке стиральных машинок: 3 глупые ошибки

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Эффективный уход за стиральной машиной: Правила использования и избежание ошибок

1:23
Общество

Забота о стиральной машине — ключ к ее долгой и бесперебойной работе. Однако многие пользователи, пренебрегая простыми правилами, могут нанести вред своему бытовому помощнику. Важно соблюдать некоторые рекомендации, чтобы стиральная машина работала качественно и долго.

Эффективный уход за стиральной машиной: Правила использования и избежание ошибок
Фото: commons.wikimedia. org by Donald Trung is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Использование мешков для стирки: Защита барабана от повреждений

Проигнорировать применение мешков для стирки — значит подвергнуть барабан риску повреждений от острых предметов, присутствующих на одежде. Эти мелкие предметы могут проникнуть в бак и вызвать проблемы, такие как прокол бака или разрыв уплотнительной манжеты.

Внимание к карманам: Предотвращение поломок от случайных предметов

Перед стиркой следует внимательно проверять карманы одежды, чтобы исключить возможность попадания в стиральный бак мелких предметов, способных вызвать поломки.

Правильная загрузка: Избегаем поломок и снижения качества стирки

Перегружать барабан стиральной машины не рекомендуется, поскольку это не только снижает качество стирки, но и может вызвать серьезные поломки, такие как лопнувший ремень привода или поврежденные подшипники.

Эксперты советуют следовать определенным правилам загрузки: например, заполнять барабан на половину для синтетических тканей и на треть для шерстяных изделий. Льняные и хлопчатобумажные ткани можно загружать доверху, избегая утрамбовывания.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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