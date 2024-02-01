Забота о стиральной машине — ключ к ее долгой и бесперебойной работе. Однако многие пользователи, пренебрегая простыми правилами, могут нанести вред своему бытовому помощнику. Важно соблюдать некоторые рекомендации, чтобы стиральная машина работала качественно и долго.
Использование мешков для стирки: Защита барабана от повреждений
Проигнорировать применение мешков для стирки — значит подвергнуть барабан риску повреждений от острых предметов, присутствующих на одежде. Эти мелкие предметы могут проникнуть в бак и вызвать проблемы, такие как прокол бака или разрыв уплотнительной манжеты.
Внимание к карманам: Предотвращение поломок от случайных предметов
Перед стиркой следует внимательно проверять карманы одежды, чтобы исключить возможность попадания в стиральный бак мелких предметов, способных вызвать поломки.
Правильная загрузка: Избегаем поломок и снижения качества стирки
Перегружать барабан стиральной машины не рекомендуется, поскольку это не только снижает качество стирки, но и может вызвать серьезные поломки, такие как лопнувший ремень привода или поврежденные подшипники.
Эксперты советуют следовать определенным правилам загрузки: например, заполнять барабан на половину для синтетических тканей и на треть для шерстяных изделий. Льняные и хлопчатобумажные ткани можно загружать доверху, избегая утрамбовывания.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.