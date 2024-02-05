Зачем сбили Ил-76: цель этого — разорвать связи между Москвой и Киевом

В МИД РФ заявили, что удар по Ил-76 преследовал цель оборвать связи между Москвой и Киевом

0:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник прокомментировал удар по Ил-76 ВС Украины.

Фото: russianplanes.net by Alex Beltyukov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Так, по мнению Мирошника, удар по воздушному судну преследовал цель обрывать любые связи между Москвой и Киевом.

Ранее сообщалось о том, что главное управление разведки Украины сообщает о просьбе Киева выдать тела военнопленных, погибших в авиакатастрофе со сбитым ВСУ самолетом ВВС РФ.