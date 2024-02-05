Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник прокомментировал удар по Ил-76 ВС Украины.
Так, по мнению Мирошника, удар по воздушному судну преследовал цель обрывать любые связи между Москвой и Киевом.
Ранее сообщалось о том, что главное управление разведки Украины сообщает о просьбе Киева выдать тела военнопленных, погибших в авиакатастрофе со сбитым ВСУ самолетом ВВС РФ.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.