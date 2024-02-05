Шторы и занавески играют важную роль в интерьере, не только украшая пространство, но и защищая от раннего солнечного света. Однако, многие забывают уделять внимание этим элементам во время уборки, что приводит к накоплению пыли. Рекомендуется стирать шторы каждые три месяца.
В большинстве случаев стирка штор оказывается простой задачей — можно просто бросить их в стиральную машину, сэкономив драгоценное личное время. Однако, при наличии драпировок, крючков и других элементов, следует соблюдать дополнительные рекомендации.
Если на шторах указано, что стирка в машине запрещена, придется прибегнуть к ручной чистке. Важно помнить, что для стирки штор с крючками лучше использовать специальный гель, который не оставит разводов. Стирать их следует в щадящем режиме, отключив отжим, и использовать мешок для стирки.
При сильных загрязнениях перед стиркой рекомендуется предварительно замочить шторы в теплой воде с моющими средствами. Опытные хозяйки предостерегают от стирки занавесок с металлическими крючками или фиксаторами, так как это может повредить дополнительные элементы.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.