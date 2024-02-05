Опытные хозяйки используют эти 3 способа очистки чайников от накипи, помимо соды и лимонной кислоты

Нежные методы очистки чайника: безопасные альтернативы для блеска и чистоты

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Чайники, будь то металлические, эмалированные, электрические или обычные, используемые на газовых плитах, подвергаются налету из-за постоянного кипячения воды.

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Знакомые методы с использованием лимонной кислоты и соды известны всем, однако существуют и более мягкие средства для чистки, не такие агрессивные.

Рассол: Если у вас есть банка с огурцами, рассол из нее может стать отличным средством. Просто вылейте рассол в чайник, доведите до кипения и оставьте на несколько часов. Органические кислоты эффективно борются с различными загрязнениями, ржавчиной и минеральными отложениями.

Очистки фруктов и овощей: Обычные очистки от яблок, груш или картошки прекрасно справляются с налетом и минеральными солями. Этот метод подходит для металлических и эмалированных чайников. Поместите очистки в чайник с водой, доведите до кипения и оставьте на несколько часов. После этого чайник можно легко вымыть губкой, и он засияет чистотой.

Газированные напитки: Известные газированные напитки, такие как Coca-Cola, могут также служить средством для очистки чайника от налета. Однако рекомендуется выбирать безцветные напитки, чтобы избежать окрашивания стенок чайника. Просто дайте жидкости постоять, затем залейте ее в чайник, доведите до кипения, дайте остыть, вылейте воду и легко вымойте чайник губкой.