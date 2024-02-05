Чайники, будь то металлические, эмалированные, электрические или обычные, используемые на газовых плитах, подвергаются налету из-за постоянного кипячения воды.
Знакомые методы с использованием лимонной кислоты и соды известны всем, однако существуют и более мягкие средства для чистки, не такие агрессивные.
Рассол: Если у вас есть банка с огурцами, рассол из нее может стать отличным средством. Просто вылейте рассол в чайник, доведите до кипения и оставьте на несколько часов. Органические кислоты эффективно борются с различными загрязнениями, ржавчиной и минеральными отложениями.
Очистки фруктов и овощей: Обычные очистки от яблок, груш или картошки прекрасно справляются с налетом и минеральными солями. Этот метод подходит для металлических и эмалированных чайников. Поместите очистки в чайник с водой, доведите до кипения и оставьте на несколько часов. После этого чайник можно легко вымыть губкой, и он засияет чистотой.
Газированные напитки: Известные газированные напитки, такие как Coca-Cola, могут также служить средством для очистки чайника от налета. Однако рекомендуется выбирать безцветные напитки, чтобы избежать окрашивания стенок чайника. Просто дайте жидкости постоять, затем залейте ее в чайник, доведите до кипения, дайте остыть, вылейте воду и легко вымойте чайник губкой.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.