Опытные хозяйки отказываются от "химии" при стирке и самостоятельно готовят моющее средство: как

Экологичные и эффективные: домашние экобомбочки для стирки

1:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Современные тенденции призывают к экологичному образу жизни: экосумки в магазинах, советская мебель в квартирах, а молодежь все чаще занимается заготовками на зиму. В этом контексте, экономичное и разумное использование природных ресурсов становится неотъемлемой частью повседневной практики.

Фото: flickr. com by jim212jim is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Стирка без вреда для природы

Вместо покупных стиральных порошков и гелей многие хозяйки переходят на домашние экобомбочки, созданные из доступных продуктов на кухне.

Ингредиенты для экобомбочек

Стружка мыла:

Любое мыло подойдет, а можно также купить готовую стружку.

Сода кальцинированная:

Просто подогревайте обычную соду на сковороде в течение 5-8 минут.

Морская соль:

Универсальный элемент, усиливающий свойства других компонентов.

Перекись водорода:

Найдется в домашней аптечке.

Уксус или уксусная эссенция:

Разбавленная в пропорции 1:7.

Процесс приготовления экобомбочек для стирки

Смешивание ингредиентов:

Стружку, соду, и морскую соль смешиваем вместе, добавляем уксус и перекись.

Создание сыпучей смеси:

Получившуюся массу насыпаем в пластиковую емкость и даем ей высохнуть.

Использование бомбочек:

Нарезаем смесь нужной формы и добавляем в барабан стиральной машины при каждой стирке.

Ароматизация:

Добавьте каплю любимого ароматического масла для приятного запаха после стирки.

Эти простые и доступные бомбочки для стирки не только дружественны природе, но и обеспечивают отличный результат при отстирывании ваших вещей. Попробуйте этот эко-подход и сделайте свой вклад в заботу о нашей планете.