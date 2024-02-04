Идея нюхать ножницы не является новой, особенно, если речь идет о советских металлических изделиях. Эти предметы были востребованы и поныне, искушенные покупатели находят их на небольших рынках, где предлагается всяческая утварь для дома и хозяйства.
Традиция выбора ножниц: В советские времена перед покупкой ножниц обязательным шагом было их нюхание, и только после этого принималось окончательное решение об их приобретении.
Популярность портновских ножниц: Особой популярностью в то время пользовались крупные портновские ножницы, которые отличались острием, способным легко резать не только ткань, но и мягкую медь.
Производство советских ножниц: В течение долгого времени в СССР существовал единственный производитель ножниц для портных. Однако с начала 30-х годов производства стали разнообразными, появились новые заводы, выпускающие качественные продукты для портных из той же стали и по той же технологии.
Качество материалов: Советские ножницы славились своим качеством, удобством и надежностью. Они изготавливались из высококачественной углеродистой стали, обладавшей характерным запахом. Принюхавшись, можно было почувствовать этот металлический аромат, который говорил о высоком качестве советской стали.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.