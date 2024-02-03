Толстые пледы и одеяла, которые не помещаются в стиралку, опытные хозяйки стирают... ногами

Опытные хозяйки знают эффективный метод для стирки крупных пледов и одеял, которые часто не умещаются в стиральные машины. Суть этого метода заключается в использовании ног для стирки.
Для начала наполняется ванна теплой водой (до 40 °C). В воду добавляется порошок для деликатной стирки и несколько капель средства для мытья посуды. Последнее помогает бороться с жиром и потом, оставшимися на вещах.
Плед или одеяло помещают в ванну и оставляют на 1-2 часа (если вещи были давно нестиранными, можно увеличить время до 3-4 часов). В этот период следует замочить изделие и избавить его от грязи.
После замачивания хозяйка входит в ванну и начинает топтаться по пледу (или одеялу). Этот процесс помогает избавиться от грязи и излишней влаги.
Вода сливается, и вновь топчутся по влажному пледу (одеялу), чтобы удалить оставшуюся влагу и порошок.
Завершающим этапом становится высушивание. Для этого плед (или одеяло) укладывают на две табуретки, расположенные в ванной. Влага стекает, и процесс может занять от нескольких часов до целой ночи.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.