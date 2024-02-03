Несколько способов вернуть куртке с засаленными пятнами первоначальный товарный вид

Через два-три сезона верхняя одежда может потерять свой привлекательный вид из-за появления неэстетичных пятен от соли. Однако, чтобы вернуть вещи свежий внешний вид, нет необходимости использовать редкие или сложные средства, а также обращаться за помощью к химчистке.
По прошествии нескольких сезонов верхняя одежда часто теряет свой первоначальный вид из-за появления неприятных засаленных пятен. Однако очистить такие пятна можно без применения редких средств или обращения в химчистку.
Соль: простое и эффективное решение
Соль оказывается одним из самых эффективных средств в борьбе с засаленными пятнами. Просто насыпьте соль на засаленные участки и дайте ей время впитаться жиру.
Другие эффективные способы
Существуют и другие методы, например, использование крахмала или муки для очистки засаленных пятен. Если происхождение пятна вызывает сомнения, можно воспользоваться смесью нашатырного спирта и средства для мытья посуды.
Применение растворов
Смешайте нашатырный спирт и средство для мытья посуды в стакане воды, затем смочите тряпку в этом растворе и протрите засаленные участки одежды. Другой вариант – раствор из воды, соли и крахмала, наносимый на загрязненные участки. После высыхания раствора его следует удалить.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.