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Несколько способов вернуть куртке с засаленными пятнами первоначальный товарный вид

Эффективные способы очистки засаленных пятен на одежде

1:23
Общество

Через два-три сезона верхняя одежда может потерять свой привлекательный вид из-за появления неэстетичных пятен от соли. Однако, чтобы вернуть вещи свежий внешний вид, нет необходимости использовать редкие или сложные средства, а также обращаться за помощью к химчистке.

Эффективные способы очистки засаленных пятен на одежде
Фото: commons.wikimedia. org by Spuggie is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Избавление от засаленных пятен

По прошествии нескольких сезонов верхняя одежда часто теряет свой первоначальный вид из-за появления неприятных засаленных пятен. Однако очистить такие пятна можно без применения редких средств или обращения в химчистку.

Соль: простое и эффективное решение

Соль оказывается одним из самых эффективных средств в борьбе с засаленными пятнами. Просто насыпьте соль на засаленные участки и дайте ей время впитаться жиру.

Другие эффективные способы

Существуют и другие методы, например, использование крахмала или муки для очистки засаленных пятен. Если происхождение пятна вызывает сомнения, можно воспользоваться смесью нашатырного спирта и средства для мытья посуды.

Применение растворов

Смешайте нашатырный спирт и средство для мытья посуды в стакане воды, затем смочите тряпку в этом растворе и протрите засаленные участки одежды. Другой вариант – раствор из воды, соли и крахмала, наносимый на загрязненные участки. После высыхания раствора его следует удалить.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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