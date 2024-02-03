Несколько способов вернуть куртке с засаленными пятнами первоначальный товарный вид

Эффективные способы очистки засаленных пятен на одежде

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Через два-три сезона верхняя одежда может потерять свой привлекательный вид из-за появления неэстетичных пятен от соли. Однако, чтобы вернуть вещи свежий внешний вид, нет необходимости использовать редкие или сложные средства, а также обращаться за помощью к химчистке.

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Избавление от засаленных пятен

По прошествии нескольких сезонов верхняя одежда часто теряет свой первоначальный вид из-за появления неприятных засаленных пятен. Однако очистить такие пятна можно без применения редких средств или обращения в химчистку.

Соль: простое и эффективное решение

Соль оказывается одним из самых эффективных средств в борьбе с засаленными пятнами. Просто насыпьте соль на засаленные участки и дайте ей время впитаться жиру.

Другие эффективные способы

Существуют и другие методы, например, использование крахмала или муки для очистки засаленных пятен. Если происхождение пятна вызывает сомнения, можно воспользоваться смесью нашатырного спирта и средства для мытья посуды.

Применение растворов

Смешайте нашатырный спирт и средство для мытья посуды в стакане воды, затем смочите тряпку в этом растворе и протрите засаленные участки одежды. Другой вариант – раствор из воды, соли и крахмала, наносимый на загрязненные участки. После высыхания раствора его следует удалить.