Кучи грязного снега: жители Петрозаводска пожаловались на местного подрядчика

В Петрозаводске местные жители пожаловались на неправильный вывоз снега подрядчиком

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

В Петрозаводске, на стадионе в микрорайоне Соломенное, возникла проблема с загрязнением из-за неправильного вывоза снега подрядчиком.

Фото: Openverse by Сподарев Руслан is licensed under CC BY 4.0

Жители этого района обратили внимание на кучи грязного снега, которые были вывезены из города и размещены на спортивной площадке, и создали непригодные для её использования условия.

В конце января ситуация обострилась, когда КамАЗы компании "Кондопожское ДРСУ" снова приехали на стадион и вывалили около 10 тонн снега с отходами, усугубив проблему, сообщает karelinform.ru.

Местные жители обратились в администрацию района и узнали, что подобный способ избавления от снега неприемлем. Было заявлено, что весной подрядчика будут принуждать убрать весь мусор, а также предприняты будут меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.