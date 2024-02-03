Ученики школы в ХМАО пожаловались Мизулиной на условия в учебном заведении

Ученики школы в ХМАО обратились к Екатерине Мизулиной с жалобой на холод в здании

Ученики из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с жалобами на условия в своей школе в поселке Приобье.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Они сообщили о проблемах с отоплением в учебном заведении, где длительное время было очень холодно, и о запрете на ношение свитеров и кофт, ссылаясь на правила школы.

В начале декабря 2023 года стало известно, что подростки массово жаловались на несправедливые условия в школе при экстремально низких температурах, достигающих по ощущениям -45 градусов Цельсия. Они отметили, что ученикам 9-11 классов приходилось ходить на учебу в такую погоду, сообщает muksun.fm.

Теперь школьники решили привлечь внимание к проблемам отопления в образовательных учреждениях. Ученики Приобской средней школы подали жалобы на холод в классах, утверждая, что проблемы с отоплением продолжаются уже длительное время. Они также отметили, что школьное руководство запрещает носить свитера, кофты и толстовки, отбирая их у учеников.

Представители школы объяснили, что температурный режим соблюдается в соответствии с санитарными нормами, и возмущения учеников связаны с запретом на ношение худи, которые, по их словам, слишком длинные. Они подчеркнули, что детям требуется следовать установленным правилам внешнего вида, включая одежду.

Также было сообщено, что косметический ремонт в школе проводится ежегодно, но капитальный ремонт, включая системы отопления, коммуникации и вентиляцию, ожидается лишь через два года после завершения строительства начальной школы.