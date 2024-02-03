Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, автомобиль с каким пробегом лучше не покупать
8 натуральных масел для ухода за телом: от жожоба до подсолнечного
Названы пять признаков того, что в бак залит плохой бензин
Хирург Авакян заявил, что курение приведет к гангрене и ампутации ноги
Трихолог — о выпадении волос, правильном уходе и плазмотерапии
Технический специалист дал советы, как подготовить автомобиль к долгому путешествию
Ученые назвали причину долговечности древних построек майя
Стрии: откуда берутся растяжки на коже и как от них избавиться
Косметолог Проскурина назвала солнцезащитный крем необходимым средством для кожи зимой
Ученики школы в ХМАО пожаловались Мизулиной на условия в учебном заведении

Ученики школы в ХМАО обратились к Екатерине Мизулиной с жалобой на холод в здании

Общество

Ученики из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с жалобами на условия в своей школе в поселке Приобье.

Ученики школы в ХМАО обратились к Екатерине Мизулиной с жалобой на холод в здании
Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Они сообщили о проблемах с отоплением в учебном заведении, где длительное время было очень холодно, и о запрете на ношение свитеров и кофт, ссылаясь на правила школы.

В начале декабря 2023 года стало известно, что подростки массово жаловались на несправедливые условия в школе при экстремально низких температурах, достигающих по ощущениям -45 градусов Цельсия. Они отметили, что ученикам 9-11 классов приходилось ходить на учебу в такую погоду, сообщает muksun.fm.

Теперь школьники решили привлечь внимание к проблемам отопления в образовательных учреждениях. Ученики Приобской средней школы подали жалобы на холод в классах, утверждая, что проблемы с отоплением продолжаются уже длительное время. Они также отметили, что школьное руководство запрещает носить свитера, кофты и толстовки, отбирая их у учеников.

Представители школы объяснили, что температурный режим соблюдается в соответствии с санитарными нормами, и возмущения учеников связаны с запретом на ношение худи, которые, по их словам, слишком длинные. Они подчеркнули, что детям требуется следовать установленным правилам внешнего вида, включая одежду.

Также было сообщено, что косметический ремонт в школе проводится ежегодно, но капитальный ремонт, включая системы отопления, коммуникации и вентиляцию, ожидается лишь через два года после завершения строительства начальной школы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности

Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.

Эффективное использование компостной ямы: советы для дачников
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Кусты клубники будут утопать в больших и тяжелых ягодах: 4 совета, как этого добиться
Любите пюре? Тогда посадите эти сорта картофеля
Противостояние на границе Техаса обостряется в связи с начавшимися праймериз в США Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Как деды и бабки выращивали урожай овозей на зависть всем: есть маленькая и дешевая хитрость
Смородина даст образцовый урожай, который и не снился: подготовьте ей картофельную кожуру
3 полезных растения, которые разрастаются как сорняки и причиняют головную боль дачникам
3 полезных растения, которые разрастаются как сорняки и причиняют головную боль дачникам
Последние материалы
Эксперты рассказали, автомобиль с каким пробегом лучше не покупать
8 натуральных масел для ухода за телом: от жожоба до подсолнечного
Названы пять признаков того, что в бак залит плохой бензин
Хирург Авакян заявил, что курение приведет к гангрене и ампутации ноги
Трихолог — о выпадении волос, правильном уходе и плазмотерапии
Технический специалист дал советы, как подготовить автомобиль к долгому путешествию
Ученые назвали причину долговечности древних построек майя
Стрии: откуда берутся растяжки на коже и как от них избавиться
Косметолог Проскурина назвала солнцезащитный крем необходимым средством для кожи зимой
Автоэксперт перечислил способы защиты автомобиля от коррозии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников