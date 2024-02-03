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Заканчивается мука: в Ханты-Мансийске появилась новая проблема

Жители Ханты-Мансийска столкнулись с нехваткой муки на прилавках магазинов

1:11
Общество

В магазинах Ханты-Мансийска наблюдается дефицит муки, что приводит к острой нехватке данного продукта на прилавках.

Жители Ханты-Мансийска столкнулись с нехваткой муки на прилавках магазинов
Фото: Openverse by Mudd1 is licensed under CC BY-SA 3.0

Пустые полки и ограниченное количество доступных пакетов становятся обыденным явлением, заставляя покупателей задуматься о возможном дефиците товара. В частности, магазины, такие как "Магнит" и "Пятерочка", столкнулись с острой нехваткой муки различных марок.

В "Магните" и "Пятерочке" доступны ограниченные варианты муки, включая марки "Увелка" и "Селяночка", представленные в желтых и черных пакетах. Однако даже эти ограниченные варианты испытывают проблемы с наличием и состоянием упаковок. Некоторые пакеты могут быть повреждены, что делает выбор товара еще более ограниченным для покупателей, сообщает muksun.fm.

В гипермаркете "Лента" ситуация немного лучше, поскольку представлен широкий ассортимент муки различных марок, включая "Увелка", "Лента", "365 дней", "Макфа" и "Шадринская". Однако, несмотря на более широкий выбор, покупателям все еще сложно найти нужный продукт из-за постоянно меняющихся ценников и нестабильного наличия.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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