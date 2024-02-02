Экономист Щербаков связал спрос на мигрантов в РФ с низким качеством организации труда

Российские работодатели заинтересованы в иностранных сотрудниках из-за недостатка квалифицированного труда

В период с 2020 по 2023 год число иностранных работников в России сократилось с 4,5 миллиона до 3,5 миллиона человек, преимущественно из Центральной Азии. Экономисты указывают на связь этого снижения с нестабильностью обменного курса рубля. Несмотря на снижение числа иностранных работников, российские предприятия испытывают кадровый голод, в результате чего возрастает интерес к трудовой миграции. Работодатели озабочены поиском дешевой рабочей силы, что приводит к привлечению сотрудников из разных стран, включая Кению, Индию, Пакистан и Северную Корею. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, Александр Щербаков, объясняет, что привлечение иностранных сотрудников обусловлено дешевизной их труда, что, в свою очередь, связано с низким качеством управления предприятиями в России. Эксперт подчеркивает, что при фокусе на повышение эффективности и производительности труда могли бы быть привлечены более квалифицированные сотрудники. Однако в текущей ситуации спрос на дешевую неквалифицированную рабочую силу влияет на качество производимой продукции, что может сделать ее неконкурентоспособной.

В реальности, работодатели привлекают иностранных сотрудников не всегда из-за экономии затрат, так как, например, сотрудники из Индии могут оказаться не дешевле российских коллег, но из-за того, что они могут быть менее мобильными и менее склонными к смене работодателя. Однако, согласно Щербакову, такая практика может привести к выпуску неконкурентоспособной продукции и усилить потребность в трудовой миграции.