Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брак после 30: шесть веских причин, почему стоит подождать с семейной жизнью
В Раде сообщили о прибытии Борреля в Киев
Эксперт Жашкова рассказала, что сельдерей можно сеять для рассады уже зимой
Член МОК Паунд заявил, что Канада должна получить бронзу ОИ из-за дела Валиевой
Аналитик Радченко предрекла, что в России до подъёма доллара снизится спрос на квартиры
3 простых шага по уходу за почвой после дачного сезона для обеспечения богатого урожая
Харламов о Кристине Асмус: "Мы на самом деле друзья, прекрасно общаемся"
Как спасти аккумулятор в лютые морозы: советы от экспертов
Врачи назвали самые главные мифы о похмелье
Утренние ритуалы: семь привычек, которые помогут начать день с энергией и положительным настроением

Как правильно начать день: семь ритуалов для бодрого и счастливого утра

1:58
Общество » Полезные советы

Возможно, вам трудно поверить, но утро - это ключевой момент вашего дня. Сегодня мы с HerBeauty.co предлагаем вам семь утренних ритуалов, которые помогут начать день наилучшим образом.

Как правильно начать день: семь ритуалов для бодрого и счастливого утра
Фото: https://www.kippy.eu/

Регулярные подъёмы

Пробуждение в одно и то же время каждый день создает режим для нормальной работы вашего тела. Используйте будильник с умом, просыпаясь с первым звонком, избегая долгих задержек. Это помогает сохранить утреннюю энергию и улучшить процесс пробуждения.

Горячая вода

Употребление горячей воды утром приносит множество преимуществ: стимулирует пищеварение, выводит токсины, способствует снижению веса и обеспечивает гидратацию.

Свежий воздух

Дайте свежему утреннему воздуху проникнуть в вашу комнату. Это не только освежает, но и мгновенно повышает энергетику, готовя вас к активному дню. Любители йоги или утренней медитации могут наслаждаться этими моментами с открытым окном.

Утренняя физическая нагрузка

Полчаса утренней тренировки приносит удивительные преимущества для разума, тела и души. Это способствует быстрому сжиганию калорий, подготавливает организм к приему пищи, и поднимает уровень гормонов хорошего самочувствия.

Отложить гаджеты

Постарайтесь избегать гаджетов в течение первого часа после пробуждения. Наслаждайтесь миром, свежим воздухом и спокойным завтраком без дополнительных отвлекающих факторов.

Здоровый завтрак

Утренний приём пищи должен быть вкусным и питательным, чтобы обеспечить энергией на весь день. Смузи, овсянка или авокадо с тостом - выбор за вами.

Чашка кофе или чая

Чашка кофе или зелёного чая может стать приятным началом дня. Кофеин и антиоксиданты приносят пользу в разумных количествах. Наслаждайтесь напитком, продумывая планы на день.

Начните утро с любви к себе, следуя этим простым, но эффективным шагам.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
В Китае рассказали о гениальном ходе России с золотом

Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.

Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото
Почему водители выключают мотор при остановке для проверки ДПС: разъяснение представителя ГИБДД
Хитрые водители начали глушить мотор при проверке документов инспектором ГИБДД
Холостой ход двигателя может привести к ряду неисправностей в автомобиле
Практикую упражнения, но не теряю вес: три причины и четыре полезных упражнения для снижения массы тела
Экспедиционный корпус НАТО на Украину: афера Лондона или отсутствие стратегии Дмитрий Плотников В Грузии предотвращены теракты с целями в РФ. План Украины был масштабным Любовь Степушова Правильно питаясь, вы можете продлить жизнь и закалить желудок Сергей Лебедев
Для стимуляции цветения растений есть самое дешёвое средство
Повысьте устойчивость мышц туловища и плеч: выполните это упражнение с гирями
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Последние материалы
В Раде сообщили о прибытии Борреля в Киев
Эксперт Жашкова рассказала, что сельдерей можно сеять для рассады уже зимой
Член МОК Паунд заявил, что Канада должна получить бронзу ОИ из-за дела Валиевой
Аналитик Радченко предрекла, что в России до подъёма доллара снизится спрос на квартиры
3 простых шага по уходу за почвой после дачного сезона для обеспечения богатого урожая
Харламов о Кристине Асмус: "Мы на самом деле друзья, прекрасно общаемся"
Как спасти аккумулятор в лютые морозы: советы от экспертов
Врачи назвали самые главные мифы о похмелье
Рабочие лайфхаки хозяек: как сода помогает поддерживать порядок в холодильнике
Отпариватель в хозяйстве: необычные способы использования для уборки и профилактики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников