Перестаньте тратиться на домашние ароматизаторы: вы их легко можете сделать сами

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

В домах опытных хозяек не только сохраняется порядок и чистота, но и царит приятный аромат. Некоторые люди предпочитают придавать своему дому особый запах с помощью парфюмерии, однако дополнительные расходы не всегда соответствуют финансовым планам.

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Чтобы создать отличный освежитель воздуха, можно воспользоваться доступными средствами. Сода и эфирные масла могут стать идеальным сочетанием для этой задачи.

Процесс приготовления зависит от того, сколько освежителей воздуха вы хотите получить. Чаще всего требуется нейтрализовать запахи и наполнить туалет или холодильник приятным ароматом.

Начните с смешивания соды с водой до получения консистенции пасты. Затем добавьте приблизительно 7 капель любого эфирного масла. Выбирайте ароматы, которые приятны именно вам. Эфирные масла цитрусовых, например, отлично нейтрализуют запахи.

Сформируйте из полученной смеси небольшие круглые диски и дайте им высохнуть. Использование одноразовых формочек для выпечки может помочь создать более компактные и прочные освежители. Рекомендуется менять такие ароматизаторы раз в неделю для поддержания свежести в доме.