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Политолог Ищенко дал совет, как противостоять провокациям: "Записать и выложить в сеть"

Политолог Ищенко дал советы, как противостоять провокациям внутри России

0:53
Общество

Западная пропаганда и провокации в РФ будут усиливаться по мере приближения президентских выборов.

Политолог Ищенко дал советы, как противостоять провокациям внутри России
Фото: apral.ru

Так Запад будет раскачивать ситуацию в России, отмечает политолог Ростислав Ищенко, советуя, как этому противостоять.

"Если вы прочли в соцсетях, что по вашей улице прямо в эту минуту идёт массовая антиправительственная манифестация, или на ней что-то горит, или ещё что-то случилось, выглянули в окно и ничего подобного не увидели — не ленитесь сделать фотографию или даже записать ролик, опровергающий западную ложь и выложить его в сеть", — цитирует аналитика "Военное дело".

По его словам, верить надо не слухам, а друг другу, и не слушать враждебную "чужую власть". Также надо проверять информацию до первоисточника. Сегодня необходимо быть едиными и консолидироваными, и "все потуги Запада" останутся нереализованными, подытожил Ищенко.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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