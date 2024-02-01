Политолог Ищенко дал совет, как противостоять провокациям: "Записать и выложить в сеть"

Западная пропаганда и провокации в РФ будут усиливаться по мере приближения президентских выборов.
Так Запад будет раскачивать ситуацию в России, отмечает политолог Ростислав Ищенко, советуя, как этому противостоять.
"Если вы прочли в соцсетях, что по вашей улице прямо в эту минуту идёт массовая антиправительственная манифестация, или на ней что-то горит, или ещё что-то случилось, выглянули в окно и ничего подобного не увидели — не ленитесь сделать фотографию или даже записать ролик, опровергающий западную ложь и выложить его в сеть", — цитирует аналитика "Военное дело".
По его словам, верить надо не слухам, а друг другу, и не слушать враждебную "чужую власть". Также надо проверять информацию до первоисточника. Сегодня необходимо быть едиными и консолидироваными, и "все потуги Запада" останутся нереализованными, подытожил Ищенко.
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