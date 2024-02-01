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Удивительная хитрость опытных хозяек: как удалить лоснящиеся после глажки отметины с разных тканей

1:21
Общество

Глажка одежды — это трудоемкий процесс, который требует внимания и определенных навыков, чтобы избежать неприятных последствий. Если гладить неправильно, можно легко испортить вещь или оставить на ней блестящие следы.

Удивительная хитрость опытных хозяек: как удалить лоснящиеся после глажки отметины с разных тканей
Фото: 500px by Andrew Roberts is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Как убрать лоснящиеся следы с одежды

Светлая ткань — уксус и соль

Если на светлой ткани остались блестящие следы от утюга, можно попробовать избавиться от них, используя обычные продукты из кухни. Создайте раствор из воды и уксуса в пропорции 3:1 и нанесите его на блестящие пятна, затем посыпьте солью. После высыхания соли сотрите остатки.

Шелк — пищевая сода

Для шелковых тканей можно использовать пищевую соду. Создайте кашицу из соды и воды, нанесите ее на загрязненный участок и оставьте до высыхания. Затем прополощите и дайте высохнуть.

Цветные ткани — лук

Чтобы вернуть цветные ткани к жизни и избавиться от блеска, можно использовать кашицу из лука. Обработайте след от утюга луковой кашицей, оставьте на час, затем прополощите и высушите.

Темные вещи — хозяйственное мыло

Для темных вещей можно попробовать использовать хозяйственное мыло. Намыльте марлю мылом и протрите загрязненный участок с изнаночной стороны, оставьте на 5 минут, затем аккуратно смойте остатки мыла щеткой.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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