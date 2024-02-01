Удивительная хитрость опытных хозяек: как удалить лоснящиеся после глажки отметины с разных тканей

Глажка одежды — это трудоемкий процесс, который требует внимания и определенных навыков, чтобы избежать неприятных последствий. Если гладить неправильно, можно легко испортить вещь или оставить на ней блестящие следы.
Если на светлой ткани остались блестящие следы от утюга, можно попробовать избавиться от них, используя обычные продукты из кухни. Создайте раствор из воды и уксуса в пропорции 3:1 и нанесите его на блестящие пятна, затем посыпьте солью. После высыхания соли сотрите остатки.
Для шелковых тканей можно использовать пищевую соду. Создайте кашицу из соды и воды, нанесите ее на загрязненный участок и оставьте до высыхания. Затем прополощите и дайте высохнуть.
Чтобы вернуть цветные ткани к жизни и избавиться от блеска, можно использовать кашицу из лука. Обработайте след от утюга луковой кашицей, оставьте на час, затем прополощите и высушите.
Для темных вещей можно попробовать использовать хозяйственное мыло. Намыльте марлю мылом и протрите загрязненный участок с изнаночной стороны, оставьте на 5 минут, затем аккуратно смойте остатки мыла щеткой.
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