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Будьте предельно осторожны в мессенджерах: обязательно соблюдайте эти правила

1:07
Общество

В наше время информационная безопасность играет ключевую роль, особенно с учетом распространения искусственного интеллекта, когда трудно определить, кто за тобой звонит или отправляет сообщения. В такой ситуации мнение специалистов по информационной безопасности становится особенно важным.

Будьте предельно осторожны в мессенджерах: обязательно соблюдайте эти правила
Фото: commons.wikimedia. org by lises Hernandez Pino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Рассмотрим пример: получив служебное уведомление через мессенджеры Telegram или WhatsApp, это может показаться безобидным действием, но на самом деле может быть попыткой взлома вашего аккаунта. Об этом предостерег старший специалист группы компаний "Гарда".

Опытный айтишник настоятельно рекомендует сначала проверить все входы в свою учетную запись с различных устройств и закрыть все активные сеансы. Затем следует проверить системные сообщения и не переходить по незнакомым или подозрительным ссылкам.

Не стоит забывать и о двухфакторной авторизации, которую легко активировать в различных мессенджерах, таких как WhatsApp, Telegram, Viber и даже в VK Мессенджере. Будьте бдительны, как говорил Феликс Дзержинский, даже когда телефонная связь между соседними квартирами оставляла желать лучшего.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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