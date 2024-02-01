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После такой стирки вещей с растительным маслом вещи вновь станут яркими, тусклость уйдёт

1:19
Общество

Хозяйки часто замечают, что после многократных стирок цветные вещи тускнеют, приобретая неприятный сероватый или блеклый оттенок. Для того чтобы восстановить яркость и насыщенность цвета вещей, можно попробовать различные домашние методы.

После такой стирки вещей с растительным маслом вещи вновь станут яркими, тусклость уйдёт
Фото: flickr. com by Sharada Prasad CS is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Один из эффективных способов придать вещам первоначальный цвет — использование растительного масла для белизны.

Рецепт стирки с растительным маслом

Для этого вам понадобится:

  • Крутой кипяток — 5 литров;
  • Глубокий таз для замачивания;
  • Уксусная кислота — 3 ст. ложки;
  • Пищевая сода — 3 ст. ложки;
  • Растительное масло — 3 ст. ложки;
  • Стиральный порошок — 0,5 стакана.

Итак, необходимые компоненты следует смешать в небольшом количестве воды, чтобы получить однородный раствор. Затем в глубокий таз налейте кипяток и добавьте приготовленный раствор. Погрузите в этот состав засаленные полотенца и оставьте на 8 часов.

Постиранные вещи следует выстирать обычным образом, предварительно тщательно прополоскав их.

Еще один способ освежить старые махровые полотенца — прополоскать их в растворе, приготовленном из воды и лимонного сока. Добавьте 1 ст. ложку лимонного сока в воду для полоскания, чтобы закрепить результат.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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