Вопрос об отмене УДО для педофилов отправили на доработку

Правительство России признало законопроект о запрете осужденным за педофилию претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО) антиконституционным и потребовало его переработки.
По мнению Конституционного суда, право просить о смягчении наказания "носит абсолютный характер", и федеральный законодатель не вправе его ограничивать. Законопроект предполагал внесение изменений в Уголовный кодекс, касающиеся осужденных за насилие над детьми старше 14 лет. Об этом сообщает Известия.
Депутаты считают, что переработка проекта возможна, но следует ужесточить условия УДО, а не полностью запрещать его для данной категории преступников.
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