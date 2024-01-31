Вопрос об отмене УДО для педофилов отправили на доработку

Правительство требует переработать законопроект о запрете УДО для осужденных за педофилию

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Правительство России признало законопроект о запрете осужденным за педофилию претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО) антиконституционным и потребовало его переработки.

Фото: Openverse by claire1066 is licensed under CC BY 2.0.

По мнению Конституционного суда, право просить о смягчении наказания "носит абсолютный характер", и федеральный законодатель не вправе его ограничивать. Законопроект предполагал внесение изменений в Уголовный кодекс, касающиеся осужденных за насилие над детьми старше 14 лет. Об этом сообщает Известия.

Депутаты считают, что переработка проекта возможна, но следует ужесточить условия УДО, а не полностью запрещать его для данной категории преступников.