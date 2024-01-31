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Можно смело пить: пассажирам внутренних рейсов в аэропортах разрешат продажу алкоголя

Планируется разрешить продажу алкоголя в зонах внутренних вылетов аэропортов в России до 30 июня 2026 года

1:13
Общество

Правительство России представило законопроект, планирующий временно разрешить продажу алкоголя в зонах внутренних вылетов аэропортов, включая торговые точки и duty-free магазины в залах ожидания, а также в залах выдачи багажа.

Планируется разрешить продажу алкоголя в зонах внутренних вылетов аэропортов в России до 30 июня 2026 года
Фото: Openverse by pmsyyz is licensed under CC BY-SA 2.0

Эта мера, предложенная до 30 июня 2026 года, направлена на поддержку бизнеса после пандемии и санкций. Законопроект, который снимает запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 08:00, будет рассмотрен Госдумой в марте.

В случае принятия закона, продажи алкоголя на внутренних авиарейсах будут ограничены слабым алкоголем и вином. Поддерживающие меру депутаты выражают надежду на стимулирование спроса в аэропортах, возможность компенсации доходов бизнесу и поддержку отечественных производителей вина. Об этом сообщает Известия.

Однако заключение правового управления Госдумы содержит замечания относительно коллизии с таможенным кодексом Евразийского экономического союза и разрешения на потребление алкоголя в общественных местах в зонах ожидания внутренних вылетов. В случае принятия законопроекта, юристы предупреждают о возможном росте случаев авиадебоширства.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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