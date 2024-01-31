Прошло не по маслу: что произошло с владельцем бренда "Олейна"

Бизнесмена Карена Ванецяна задержали в Москве, но освобожден, выдача Армении не подлежит

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Бизнесмен Карен Ванецян был задержан в Москве 28 января, но затем был отпущен, так как установлено, что он является гражданином России и выдаче Армении, объявившей его в розыск, не подлежит.

Фото: мвд.рф

Ванецян известен как владелец холдинга Exoil Group и компании "Агроинвест".

Владелец также был в центре внимания в связи с покупкой российского бизнеса агротрейдера Bunge в январе 2023 года. В Армении его обвиняют в отмывании денег в пользу бывшего посла Армении в Ватикане. Об этом сообщает Известия.

Антикоррупционный суд Армении вынес приговор Ванецяну заочно. По версии следствия, он приобрел акции Зангезурского медно-молибденового комбината по выгодным для себя условиям и исказил их "преступное происхождение".