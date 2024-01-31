Юрист Гаджиэменов объяснил, можно ли привлечь к ответственности соседей, сбрасывающих снег к чужому забору

1:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Некоторые жители частных секторов Подмосковья уже не первый раз сталкиваются с необычным поведением своих соседей, которые прилежно убирают свои территории от снега, аккуратно ссыпают его к соседскому забору. Договориться мирным путем, как и во многих других ситуациях повседневной жизни, не всегда возможно. Издание "Вести Подмосковья" выяснило, несет ли кто-то ответственность за выброс снега на соседскую территорию или участок.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Судебный юрист, который является членом координационного совета молодых специалистов Ассоциации юристов России, Тагир Гаджиэменов, объяснил, что высыпание снега с собственной территории на чужую, включая забор, может рассматриваться как самоуправство. В таких случаях нерадивому соседу грозит административная ответственность согласно статье 19.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Ответственность несут все граждане, достигшие шестнадцати лет. Штрафы по этой статье невелики, но они все же предусмотрены. Так, нарушителя могут обязать уплатить сумму от 100 до 300 рублей (должностные лица будут подлежать штрафу от 300 до 500 рублей). В определенных случаях конфликт может быть разрешен предупреждением.

"Дела о самоуправстве возбуждаются сотрудниками полиции (согласно пункту 1 части 2 статьи 28.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ), а также прокурором, после чего материалы направляются в суд. Окончательное решение принимает судья. Результаты дела во многом будут зависеть от предоставленных доказательств со стороны пострадавшего соседа", — заключил юрист Гаджиэменов.