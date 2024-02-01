Тюменский волонтёр спасла от усыпления трёх собак из Бурятии. Их привезли истощёнными

Тюменский волонтёр приютила трёх собак из Бурятии, которым грозила эвтаназия

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Юлия Семёнова, тюменская зооволонтёрша и владелица приюта "Дом больших сердец", приняла под свою опёку трех собак из Бурятии, которые были привезены с признаками сильного истощения 30 января. Встречая новых подопечных на железнодорожном вокзале, Семенова направила их прямо в клинику для проведения обследования, а затем они отправятся к ней на передержку, сообщает tmn.aif.ru. Волонтёр надеется, что эти собаки смогут найти новый дом в Тюменской области.

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Напомним, что в 2023 году в Бурятии был принят закон, который разрешил эвтаназию бездомных животных. Этот закон затронул тысячи животных из одного из местных зооприютов, оставшегося без финансирования. Более десяти собак уже были усыплены, и сотни других находятся в опасности.

Десятки волонтёров из разных регионов страны пришли на помощь добровольцам из Бурятии, спасающим животных. Тюменские зооволонтёры также присоединились к этим усилиям, не оставаясь в стороне.