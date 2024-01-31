Минцифры: биометрические данные не хранятся на "Госуслугах"

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

В Министерстве цифрового развития пояснили порядок и местоположение хранения биометрических данных граждан Российской Федерации. Информация о хранении на портале "Госуслуги" не соответствует действительности, сообщает argumenti.ru.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Представители ведомства утверждают, что нет оснований беспокоиться о наличии биометрических данных на государственном портале "Госуслуги", несмотря на распространенные слухи. На этом портале хранится лишь информация о размещении данных в Единой биометрической системе (ЕБС), которая отображается в личном кабинете.

Согласно закону, банковские учреждения обязаны уведомить клиента о передаче его данных в ЕБС в течение 30 дней, после чего эти данные удаляются. Сбор и предоставление биометрических данных на законодательном уровне осуществляется исключительно по праву самого человека и осуществляется только при его согласии.

Пользователь вправе в любое время удалить свои данные из ЕБС, что можно сделать в личном кабинете на "Госуслугах" или отозвав согласие у оператора ЕБС, сообщили в Министерстве цифрового развития.