Китайские диппредставительства в России приостанавливают работу

Генеральное консульство Китая во Владивостоке приостановит работу с 10 по 17 февраля

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Генеральное консульство Китая во Владивостоке временно приостановит свою работу в период с 10 по 17 февраля в связи с празднованием Китайского нового года. Визовый отдел консульства не будет функционировать в указанный период. Об этом сообщает EADaily.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Приморский край, где расположено генеральное консульство, считается одним из лидеров среди российских регионов по продуктивности взаимодействия с Китаем.

Регион активно участвует в проектах по строительству, судостроению, привлекая значительные объемы китайских инвестиций.