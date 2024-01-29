Китайские диппредставительства в России приостанавливают работу

Генеральное консульство Китая во Владивостоке временно приостановит свою работу в период с 10 по 17 февраля в связи с празднованием Китайского нового года. Визовый отдел консульства не будет функционировать в указанный период. Об этом сообщает EADaily.
Приморский край, где расположено генеральное консульство, считается одним из лидеров среди российских регионов по продуктивности взаимодействия с Китаем.
Регион активно участвует в проектах по строительству, судостроению, привлекая значительные объемы китайских инвестиций.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.