Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вера Брежнева воспользовалась обвинениями Бони в эскорте для пиара своих концертов
Ягоды могут оказаться кислыми и невкусными, если дачник не будет соблюдать эти 3 условия выращивания
Военный корреспондент Ткач: российские войска продвигаются в районе Купянска
Кота выселили из библиотеки в Москве по доносу пенсионера
Более 7 лет нужно среднестатистическому россиянину, чтобы накопить на жильё
Учительница в Чебоксарах поджогла школу, признавшись в поддержке Украины
Автоэксперт Носко объяснил, почему в некоторых случаях опасно прогревать двигатель зимой
Технологи Зеленского дали команду распространить вброс по Залужному
Рост арендных ставок в Санкт-Петербурге: где жилье подорожало на 70% за год
Китайские диппредставительства в России приостанавливают работу

Генеральное консульство Китая во Владивостоке приостановит работу с 10 по 17 февраля

0:34
Общество

Генеральное консульство Китая во Владивостоке временно приостановит свою работу в период с 10 по 17 февраля в связи с празднованием Китайского нового года. Визовый отдел консульства не будет функционировать в указанный период. Об этом сообщает EADaily.

Генеральное консульство Китая во Владивостоке приостановит работу с 10 по 17 февраля
Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Приморский край, где расположено генеральное консульство, считается одним из лидеров среди российских регионов по продуктивности взаимодействия с Китаем.

Регион активно участвует в проектах по строительству, судостроению, привлекая значительные объемы китайских инвестиций.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Новая Конфедерация США набирает обороты: Техасу выслали подкрепление с тяжёлым вооружением

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.

Новая Конфедерация США: Техасу выслали подкрепление с тяжёлой техникой
Вера Брежнева смеется в ответ на скандальные обвинения Виктории Бони в эскорте
Вера Брежнева отреагировала на обвинения Бони, что она участвовала в эскорте
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Версия гибели российского Ил-76 под Белгородом: виноват ЗРК "Пэтриот", установленный на ж/д платформе Андрей Николаев В Центральном доме офицеров проходит выставка "И грянул салют над Невою!" Анжела Якубовская Россия заставит НАТО вернуться на позиции 1997 года Любовь Степушова
Чем оттереть клей-момент с рук
Растрескивание помидоров случается из-за другого совета по его эффективному выращиванию
Как довольно просто очистить унитаз от ржавчины: как с это сделать с народной смекалкой и химией
Как довольно просто очистить унитаз от ржавчины: как с это сделать с народной смекалкой и химией
Последние материалы
Военный корреспондент Ткач: российские войска продвигаются в районе Купянска
Кота выселили из библиотеки в Москве по доносу пенсионера
Генеральное консульство Китая во Владивостоке приостановит работу с 10 по 17 февраля
Более 7 лет нужно среднестатистическому россиянину, чтобы накопить на жильё
Учительница в Чебоксарах поджогла школу, признавшись в поддержке Украины
Автоэксперт Носко объяснил, почему в некоторых случаях опасно прогревать двигатель зимой
Технологи Зеленского дали команду распространить вброс по Залужному
Рост арендных ставок в Санкт-Петербурге: где жилье подорожало на 70% за год
Набравший в весе Андрей Малахов опубликовал своё фото с закрытого мероприятия
Астролог Зацепина рассказали оценку проведенной "голой" вечеринке и эффектах аморального наказания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников