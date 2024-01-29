Песня "Я русский" включена в программу в одном из университетов России

В одном из университетов Челябинской области студентам проводят семинары, посвященные анализу песни "Я русский" исполнителя Shaman. Видеозапись с такого занятия стала вирусной в социальных сетях.
Преподаватель включала клип и обсуждала смысл песни, поднимая вопросы о фразах и их значении.
Студенты высказывали свои мнения, а преподаватель высказывала восхищение композицией и артистом, выражая недовольство тем, что не слышит его на радио.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.