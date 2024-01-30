Не хочу учиться, хочу жениться: как вернутся студентам к учебе после каникул. Эксперт напомнила о самоконтроле и важности расписании

Специалист Труцуненко посоветовала студентам создать себе расписание для возвращения в ритм после каникул

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Софья Труцуненко, методический лидер направления анализа данных программ высшего образования в школе IT-профессий Skillfactory, поделилась с изданием "Вести Подмосковья" рекомендациями по возвращению студентов к учебному ритму после зимних каникул. Она подчеркнула важность дисциплины и самоконтроля, указывая, что высокий уровень самоконтроля положительно сказывается на работе, обучении и здоровье.

Фото: Евгений Савин

Как сообщает "Вести Подмосковья", для восстановления учебного ритма студентам рекомендуется создать расписание, включающее время для занятий и отдыха, установить цели на ближайший семестр, и постепенно возвращаться к учебным обязанностям.

Советы также включают повторение изученных перед каникулами материалов, обсуждение пройденного с товарищами, ознакомление с последними новостями в изучаемой сфере, использование визуальных ассоциаций и уделяние внимания здоровому образу жизни и регулярной физической активности.