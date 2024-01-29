Камилу Валиеву дисквалифицировали из-за допинга на 4 года

Российскую фигуристку Камилу Валиеву решили наказать из-за обвинения в применении допинга.
Спортивный арбитражный суд 29 января принял решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
CAS посчитал, что фигуристка виновна в нарушении антидопинговых правил. По этой причины все достижения спортсменки с декабря 2021 года аннулируются.
Таким образом у России отбирают золотую медаль в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх 2022 года.
Ранее тренер Татьяна Тарасова выразила уверенность в том, что Камилу Валиеву оклеветали в деле о допинге.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.