Камилу Валиеву дисквалифицировали из-за допинга на 4 года

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Валиеву из-за допинга на 4 года

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Российскую фигуристку Камилу Валиеву решили наказать из-за обвинения в применении допинга.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Спортивный арбитражный суд 29 января принял решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

CAS посчитал, что фигуристка виновна в нарушении антидопинговых правил. По этой причины все достижения спортсменки с декабря 2021 года аннулируются.

Таким образом у России отбирают золотую медаль в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх 2022 года.

Ранее тренер Татьяна Тарасова выразила уверенность в том, что Камилу Валиеву оклеветали в деле о допинге.