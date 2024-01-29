Дело оскорбившего русских бойцов диаспорой Узбекистана обрастает фактами

"Царьград": дело оскорбившего бойцов СВО Баратова обросло пугающими фактами

2:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Арест главы землячества Узбекистана — "Ватандош" Усмана Баратова шокировало общественность.

Фото: Nikolay Titov/Russian Look

Происшествие разоблачило настоящее отношение приезжих к русскому народу, нашим законам и России. Также вскрылось "неудобное", остававшееся в тайне 20 лет.

Pravda.Ru уже писала про уголовное дело, которое было заведено против Баратова, когда он сравнил русских с "петухами".

Однако издание "Царьград" провело своё расследование и разобралось в личности самоуверенного узбека.

Итак, глава узбекского землячества спит и видит создание "второго Узбекистана", о чём он говорил ещё в 2016 г.

По данным издания, Усман Баратов родился в Фергане. Окончил Андижанский институт хлопководства и отправился покорять Москву. Гражданином РФ он является с С 1991 года, тогда же он и создал организацию "Ватандош".

Но вот после его ареста, место поддержки, "братья" от него стали отрекаться.

"Усман Баратов никогда не имел отношения к узбекской диаспоре в российской столице", — пишет в Тelegram-канале официальная страница "Узбеков Москвы".

Ясно, что Баратов сильно подставил диаспору. Однако почему это произошло лишь после скандала? Ведь тут он занимался подрывной информдеятельностью более 20 лет. Представлял "землячество узбеков", что ранее не опровергалось диаспорой, фигурировал в списках партий, участвовал в митингах, появлялся на телевидении.

И вдруг диаспора заявляет, что "Ватандош" — это вымышленная организация. Но это не так. Баратов представлял эту организацию 10 лет назад на митинге Московской Хельсинкской группы — прозападной правозащитной НКО, которую Минюст РФ ликвидировал ещё в 2023 году.

В 2016 году "Ватандошу" стукнуло 25 лет, и тогда Баратова поздравил ныне покойный русофоб Андрей Бабушкин. Довольно странно, не так ли?

Собеседник из правоохранительных органов полагает, что Баратов нужен был исключительно ради этих мероприятий. Самим лидерам диаспор появляться на оппозиционных сходках, похоже, непозволительно. Но кто-то ведь должен "раскачивать" повестку в поддержку мигрантов.

Личность Баратова уже обросло пугающими фактами, а компетентные органы, без сомнения, разберутся, подытожил "Царьград".