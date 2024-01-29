Бывший генконсул России в Афганистане, Евгений Кулиш, стал жертвой мошенничества, при котором ему удалось украсть более шести миллионов рублей.
Мошенник, представившись сотрудником службы безопасности банка, убедил пенсионера, что его вложения под угрозой, и уговорил перевести деньги на сберегательный счет.
После того, как Кулиш снял все свои накопления из нескольких банков, он перевел средства на указанный мошенником счет. Через неделю бывший генконсул осознал ужас ситуации и обратился в полицию. В настоящее время проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.