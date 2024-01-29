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Спустил деньги вникуда: Бывший генконсул России в Афганистане стал жертвой мошенничества

Бывший генконсул России в Афганистане стал жертвой мошенничества

0:38
Общество

Бывший генконсул России в Афганистане, Евгений Кулиш, стал жертвой мошенничества, при котором ему удалось украсть более шести миллионов рублей.

Бывший генконсул России в Афганистане стал жертвой мошенничества
Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

Мошенник, представившись сотрудником службы безопасности банка, убедил пенсионера, что его вложения под угрозой, и уговорил перевести деньги на сберегательный счет.

После того, как Кулиш снял все свои накопления из нескольких банков, он перевел средства на указанный мошенником счет. Через неделю бывший генконсул осознал ужас ситуации и обратился в полицию. В настоящее время проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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