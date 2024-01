Для работников в возрасте предложили закрепить право на гибкий график

Совместный аналитический доклад от АНО "Национальные приоритеты" и НИУ ВШЭ предлагает законодательное закрепление права на "гибкие формы занятости" для предпенсионного и пенсионного возрастов в России.

Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.