Для работников в возрасте предложили закрепить право на гибкий график

Эксперты предлагают закрепить гибкие формы занятости для пенсионеров

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Совместный аналитический доклад от АНО "Национальные приоритеты" и НИУ ВШЭ предлагает законодательное закрепление права на "гибкие формы занятости" для предпенсионного и пенсионного возрастов в России.

Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

Это включает в себя возможность удаленной работы, неполного рабочего дня или недели. Эксперты подчёркивают, что старшее поколение не только является объектом социальной заботы, но и ценным ресурсом для трудовой сферы.

Также предлагается создать базы данных вакансий для работников старших возрастов и проводить мониторинг заработных плат для предотвращения дискриминации. Об этом сообщают Известия.

Эксперты считают важным закрепление права на гибкую занятость для людей старше предпенсионного возраста.

Основные формы гибкой занятости включают удалённую работу и сокращенное рабочее время.

Исследование также выявило проблемы в зарплатах для предпенсионеров и пенсионеров.

Предложения включают мониторинг зарплат и создание баз данных вакансий для возрастных работников.