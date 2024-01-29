В России не хватает работников: стало известно в каких сферах

Кадровый голод в России: компании испытывают дефицит персонала

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Кадровый голод охватил большинство компаний в России, сообщают крупнейшие рекрутинговые сервисы. Несмотря на это, 62% работодателей выразили намерение увеличить численность персонала в 2024 году. Транспортно-логистические компании, промышленники, торговые и услуги — сферы, где кадровый голод особенно ощущается. Как сообщают Известия, работодатели активно ищут водителей, сотрудников складов, инженеров и других специалистов.

Фото: freepik.com

В логистике нехватка водителей и складских работников.

Производственная отрасль и строительство нуждаются в инженерно-технических специалистах.

В сфере продаж требуются линейные торговые сотрудники, грузчики, комплектовщики.

В сфере услуг — мастера и рабочие автосервисов.

Финансовый сектор и IT испытывают нехватку менеджеров по продажам, программистов и других специалистов.

Прогнозируется, что кадровый голод останется проблемой в 2024 году, особенно в сельском хозяйстве и производстве. Востребованными станут профессии, связанные с биологией и биотехнологиями. Вопреки завершению пика зарплатной гонки, предлагаемые заработные платы продолжат расти, и отношение к кандидатам будет максимально бережным.