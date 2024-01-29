В России не хватает работников: стало известно в каких сферах

Кадровый голод охватил большинство компаний в России, сообщают крупнейшие рекрутинговые сервисы. Несмотря на это, 62% работодателей выразили намерение увеличить численность персонала в 2024 году. Транспортно-логистические компании, промышленники, торговые и услуги — сферы, где кадровый голод особенно ощущается. Как сообщают Известия, работодатели активно ищут водителей, сотрудников складов, инженеров и других специалистов.
Прогнозируется, что кадровый голод останется проблемой в 2024 году, особенно в сельском хозяйстве и производстве. Востребованными станут профессии, связанные с биологией и биотехнологиями. Вопреки завершению пика зарплатной гонки, предлагаемые заработные платы продолжат расти, и отношение к кандидатам будет максимально бережным.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.