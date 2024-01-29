В России не хватает работников: стало известно в каких сферах

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Кадровый голод в России: компании испытывают дефицит персонала

1:19
Общество

Кадровый голод охватил большинство компаний в России, сообщают крупнейшие рекрутинговые сервисы. Несмотря на это, 62% работодателей выразили намерение увеличить численность персонала в 2024 году. Транспортно-логистические компании, промышленники, торговые и услуги — сферы, где кадровый голод особенно ощущается. Как сообщают Известия, работодатели активно ищут водителей, сотрудников складов, инженеров и других специалистов.

Кадровый голод в России: компании испытывают дефицит персонала
Фото: freepik.com
  • В логистике нехватка водителей и складских работников.
  • Производственная отрасль и строительство нуждаются в инженерно-технических специалистах.
  • В сфере продаж требуются линейные торговые сотрудники, грузчики, комплектовщики.
  • В сфере услуг — мастера и рабочие автосервисов.
  • Финансовый сектор и IT испытывают нехватку менеджеров по продажам, программистов и других специалистов.

Прогнозируется, что кадровый голод останется проблемой в 2024 году, особенно в сельском хозяйстве и производстве. Востребованными станут профессии, связанные с биологией и биотехнологиями. Вопреки завершению пика зарплатной гонки, предлагаемые заработные платы продолжат расти, и отношение к кандидатам будет максимально бережным.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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