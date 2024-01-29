Эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова поделилась мнением о том, что частые перегорания лампочек и постоянный беспорядок в доме могут нести символический смысл.
С точки зрения фэншуй, электричество в доме символизирует личную энергию жильцов, и перегруженная электросеть может указывать на избыток работы и недостаток отдыха.
Как сообщает сайт Москва 24, постоянный беспорядок в доме может свидетельствовать о нерешённых проблемах и отражать недостаток контроля как над пространством, так и над собой.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.