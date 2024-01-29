Перегорающие лампочки и беспорядок в доме: о чем они могут сигнализировать

Эксперт по фэншуй объяснила, на что указывают часто перегорающие лампочки: энергия жильцов

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова поделилась мнением о том, что частые перегорания лампочек и постоянный беспорядок в доме могут нести символический смысл.

Фото: openverse by jaliyaj is licensed under CC BY 2.0

С точки зрения фэншуй, электричество в доме символизирует личную энергию жильцов, и перегруженная электросеть может указывать на избыток работы и недостаток отдыха.

Как сообщает сайт Москва 24, постоянный беспорядок в доме может свидетельствовать о нерешённых проблемах и отражать недостаток контроля как над пространством, так и над собой.