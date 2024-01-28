На этот раз по новой причине: Гордон снова в розыске

Украинского журналиста Дмитрия Гордона* объявили снова в розыск МВД в России

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество

МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона* по новому уголовному делу.

Фото: Wikipedia by Телеканал КРТ. is licensed under CC BY 3.0

В отношении Гордона* возбуждено дело по статье о призывах к террористической деятельности и оправданию терроризма, за что ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее журналиста внесли в реестр террористов и экстремистов, и против него также было возбуждено уголовное дело за призывы к агрессивной войне и распространение ложной информации о действиях ВС РФ.

*Внесён в список экстремистов и террористов, а также признан иноагентом в России.