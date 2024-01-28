На этот раз по новой причине: Гордон снова в розыске

МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона* по новому уголовному делу.
В отношении Гордона* возбуждено дело по статье о призывах к террористической деятельности и оправданию терроризма, за что ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее журналиста внесли в реестр террористов и экстремистов, и против него также было возбуждено уголовное дело за призывы к агрессивной войне и распространение ложной информации о действиях ВС РФ.
*Внесён в список экстремистов и террористов, а также признан иноагентом в России.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.