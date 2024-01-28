Лукашенко рассказал Путину о своей мечте на катке

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели осмотр многофункционального спортивно-концертного комплекса "СКА Арена" в Санкт-Петербурге.
В сопровождении губернатора Петербурга Александра Беглова, главного тренера хоккейного клуба СКА Романа Ротенберга, гендиректора клуба Дмитрия Константинова и других высокопоставленных лиц, лидеры выразили интерес к ледовой площадке, высказывая надежду на успех клуба "Динамо" из Минска на этом уникальном объекте.
"Я мечтаю, чтобы минское "Динамо" здесь иногда выигрывало!" — признался белорусский лидер, осматривая ледовую площадку.
СКА Арена, самый крупный хоккейный стадион в мире, получил разрешение на эксплуатацию 3 ноября и имеет общую площадь 182,3 тыс. кв. метров, вмещая до 21,5 тыс. зрителей на ледовой арене.
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