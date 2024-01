Лукашенко рассказал Путину о своей мечте на катке

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели осмотр многофункционального спортивно-концертного комплекса "СКА Арена" в Санкт-Петербурге.

Фото: openverse by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0