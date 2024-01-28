Лукашенко рассказал Путину о своей мечте на катке

Путин и Лукашенко осмотрели мировой хоккейный гигант: СКА Арена в Санкт-Петербурге

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели осмотр многофункционального спортивно-концертного комплекса "СКА Арена" в Санкт-Петербурге.

Фото: openverse by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0

В сопровождении губернатора Петербурга Александра Беглова, главного тренера хоккейного клуба СКА Романа Ротенберга, гендиректора клуба Дмитрия Константинова и других высокопоставленных лиц, лидеры выразили интерес к ледовой площадке, высказывая надежду на успех клуба "Динамо" из Минска на этом уникальном объекте.

"Я мечтаю, чтобы минское "Динамо" здесь иногда выигрывало!" — признался белорусский лидер, осматривая ледовую площадку.

СКА Арена, самый крупный хоккейный стадион в мире, получил разрешение на эксплуатацию 3 ноября и имеет общую площадь 182,3 тыс. кв. метров, вмещая до 21,5 тыс. зрителей на ледовой арене.