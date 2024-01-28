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Евгений попов рассказал, что в Госдуму поступает огромное количество просьб о блокировке YouTube

Депутаты Госдумы рассматривают запросы общественности о блокировке YouTube в России

0:36
Общество

Заместитель председателя Комитета по информационной политике Госдумы и телеведущий Евгений Попов заявил, что российская общественность обращается к депутатам с просьбой блокировать доступ к YouTube в России.

Депутаты Госдумы рассматривают запросы общественности о блокировке YouTube в России
Фото: Wikipedia by Duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

По словам Попова, такой запрос стал ответом на высказывания блогера Станислава Васильева, который предупредил, что неблокировка YouTube может означать согласие с провокациями военкоматов.

Попов подчеркнул, что в его комитете и в Минцифре на данный момент не рассматривают меры по блокировке YouTube, но признал, что количество обращений от граждан с просьбой о блокировке значительно.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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