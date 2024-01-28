Евгений попов рассказал, что в Госдуму поступает огромное количество просьб о блокировке YouTube

Депутаты Госдумы рассматривают запросы общественности о блокировке YouTube в России

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Заместитель председателя Комитета по информационной политике Госдумы и телеведущий Евгений Попов заявил, что российская общественность обращается к депутатам с просьбой блокировать доступ к YouTube в России.

Фото: Wikipedia by Duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

По словам Попова, такой запрос стал ответом на высказывания блогера Станислава Васильева, который предупредил, что неблокировка YouTube может означать согласие с провокациями военкоматов.

Попов подчеркнул, что в его комитете и в Минцифре на данный момент не рассматривают меры по блокировке YouTube, но признал, что количество обращений от граждан с просьбой о блокировке значительно.