Заместитель председателя Комитета по информационной политике Госдумы и телеведущий Евгений Попов заявил, что российская общественность обращается к депутатам с просьбой блокировать доступ к YouTube в России.
По словам Попова, такой запрос стал ответом на высказывания блогера Станислава Васильева, который предупредил, что неблокировка YouTube может означать согласие с провокациями военкоматов.
Попов подчеркнул, что в его комитете и в Минцифре на данный момент не рассматривают меры по блокировке YouTube, но признал, что количество обращений от граждан с просьбой о блокировке значительно.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.