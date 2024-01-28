Депутат Госдумы: "революционеров мало", чтобы сделать что-то серьезное

Депутат Госдумы Пискарёв отметил ограниченное влияние российского реестра иностранных агентов

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Василий Пискарев, глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ, прокомментировал заявление представителя ЕС Петера Стано, критикующего расширение российского реестра иностранных агентов.

Фото: Wikipedia by Duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Пискарев отметил, что несмотря на увеличение реестра, его влияние ограничено, и "круг революционеров" слишком узок для заметного воздействия на ситуацию в России.

Депутат подчеркнул, что принятые законы не допускают подрывной деятельности этих групп. Он также заявил, что США и ЕС, по его мнению, уже не стараются скрывать свое вмешательство в российские дела.