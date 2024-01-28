Василий Пискарев, глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ, прокомментировал заявление представителя ЕС Петера Стано, критикующего расширение российского реестра иностранных агентов.
Пискарев отметил, что несмотря на увеличение реестра, его влияние ограничено, и "круг революционеров" слишком узок для заметного воздействия на ситуацию в России.
Депутат подчеркнул, что принятые законы не допускают подрывной деятельности этих групп. Он также заявил, что США и ЕС, по его мнению, уже не стараются скрывать свое вмешательство в российские дела.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.