Путин и Лукашенко открыли станцию в Антарктиде

Your browser does not support the audio element.

Лидеры России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию комплекса станции "Восток" в Антарктиде через видеосвязь.

Фото: openverse by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0