Путин и Лукашенко открыли станцию в Антарктиде

Путин и Лукашенко участвуют в открытии антарктической станции "Восток" по видеосвязи

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Лидеры России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию комплекса станции "Восток" в Антарктиде через видеосвязь.

Фото: openverse by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0

Этот зимовочный комплекс, построенный на полюсе холода, становится первым современным зданием в мире, созданным в экстремальных климатических условиях.

Россия в настоящее время имеет крупнейшее представительство в Антарктиде с 10 станциями, включая станцию "Восток", расположенную в центре континента, у Южного геомагнитного полюса Земли.