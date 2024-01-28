Лидеры России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию комплекса станции "Восток" в Антарктиде через видеосвязь.
Этот зимовочный комплекс, построенный на полюсе холода, становится первым современным зданием в мире, созданным в экстремальных климатических условиях.
Россия в настоящее время имеет крупнейшее представительство в Антарктиде с 10 станциями, включая станцию "Восток", расположенную в центре континента, у Южного геомагнитного полюса Земли.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.