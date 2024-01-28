Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в интервью отметил, что в воспитании детей не стоит усложнять или упрощать вещи.
Он подчеркнул, что преодоление всех трудностей, связанных с рождением, воспитанием, учебой и работой, является счастьем.
При этом Песков признал, что ему приходится жертвовать семейными делами из-за работы, и дети внутренне обижаются на это. В конечном итоге он сделал вывод, что дети важнее, чем работа.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.