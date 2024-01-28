Дмитрий песков заявил, что дети для него счастье

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков: "Дети важнее, чем работа"

0:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в интервью отметил, что в воспитании детей не стоит усложнять или упрощать вещи.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России is licensed under Attribution 4.0

Он подчеркнул, что преодоление всех трудностей, связанных с рождением, воспитанием, учебой и работой, является счастьем.

При этом Песков признал, что ему приходится жертвовать семейными делами из-за работы, и дети внутренне обижаются на это. В конечном итоге он сделал вывод, что дети важнее, чем работа.