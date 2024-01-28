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6 способов очистить силиконовый чехол смартфона от грязи и потускнения: будет как новенький

1:18
Общество

Самым доступным и эффективным методом защиты смартфона от грязи и повреждений считается силиконовый чехол. Тем не менее, со временем футляр может потускнеть и желтеть. В таких случаях необязательно сразу приобретать новый чехол — защитное изделие можно легко очистить и вернуть ему первоначальный вид.

6 способов очистить силиконовый чехол смартфона от грязи и потускнения: будет как новенький
Фото: flickr. com by Pixel.la Free Stock Photos is licensed under public domain

Для удаления небольших загрязнений можно воспользоваться спиртовой салфеткой. Альтернативным методом является использование мыльного раствора. Чехол следует погрузить в раствор на 30 минут, затем протереть губкой и ополоснуть под проточной водой.

Зубная паста также может быть полезной — нанесите ее на мягкую щетку и трутите проблемные участки. После завершения процедуры изделие следует промыть под проточной водой.

При попадании чернил от ручки на чехол можно воспользоваться эфирным маслом для удаления пятен.

Указанные методы подходят для прозрачных чехлов. В случаях, когда требуется очистка матовой или белой поверхности, предусмотрены другие способы.

Чтобы вернуть первозданный вид матовому чехлу, воспользуйтесь раствором из воды, соды и нашатырного спирта в равных пропорциях.

Также поможет жидкость для снятия лака, но важно использовать только тот продукт, который не содержит ацетона.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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