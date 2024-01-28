Липкий след от ценников: 4 способа избавиться от него легко и быстро

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Часто можно столкнуться с наклейками на изделиях, и избавление от липкого следа, который они оставляют, может быть непростой задачей. Однако существует несколько быстрых и легких способов, выбор которых зависит от материала изделия.

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Если речь идет об обложке книги, эффективным способом избавления от липкого следа является использование скотча. Достаточно осторожно оторвать ценник и прикладывать клейкую ленту к проблемному участку до полного исчезновения пятна.

Другой метод включает щадящее нагревание, например, с использованием фена или паровой бани. Также можно воспользоваться утюгом, установив его на самый низкий режим.

Следующей мерой может быть использование растворителей. Например, ацетон может быть эффективным средством для удаления липкого следа, но его следует применять только в случае, если предыдущие методы не привели к успеху.

Традиционные народные методы также приходят на помощь. Крахмал, тальк и мука являются их основой. Порошки втираются в проблемный участок, а затем, через некоторое время, липкий след соскребается с использованием деревянной палочки.