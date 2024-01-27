Тюменец подал в суд на клуб "Мутабор" за организацию "голой" вечеринки

Житель Тюмени собирается взыскать с клуба "Мутабор" миллиард рублей

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Тюменец Юрий Рябцев намерен с помощью суда взыскать миллиард рублей с организаторов скандальной "голой" вечеринки, которая состоялась в клубе "Мутабор" в Москве.

Фото: Openverse by allenallen1910 is licensed under CC BY 2.0.

В разговоре с Телеканалом "360" активист проинформировал, что иск подан только против "Мутабора". Но он планирует привлечь к ответственности и других. Среди них блогер Анастасия Ивлеева и компания МТС.

Он выразил своё возмущение скандальным мероприятием, считая, что проведение непристойных вечеринок в сложное для государства время недопустимо. Рябцев уточнил, что Ивлееву привлекут как соответчика.

"А также будут выяснены иные обстоятельства. Я допускаю, что привлеку ещё пару лиц в качестве соответчиков, в том числе МТС", — заключил Рябцев.