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Тюменец подал в суд на клуб "Мутабор" за организацию "голой" вечеринки

Житель Тюмени собирается взыскать с клуба "Мутабор" миллиард рублей

0:48
Общество

Тюменец Юрий Рябцев намерен с помощью суда взыскать миллиард рублей с организаторов скандальной "голой" вечеринки, которая состоялась в клубе "Мутабор" в Москве.

Житель Тюмени собирается взыскать с клуба "Мутабор" миллиард рублей
Фото: Openverse by allenallen1910 is licensed under CC BY 2.0.

В разговоре с Телеканалом "360" активист проинформировал, что иск подан только против "Мутабора". Но он планирует привлечь к ответственности и других. Среди них блогер Анастасия Ивлеева и компания МТС.

Он выразил своё возмущение скандальным мероприятием, считая, что проведение непристойных вечеринок в сложное для государства время недопустимо. Рябцев уточнил, что Ивлееву привлекут как соответчика.

"А также будут выяснены иные обстоятельства. Я допускаю, что привлеку ещё пару лиц в качестве соответчиков, в том числе МТС", — заключил Рябцев.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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