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"Чудики тоже нужны": Путин об участниках "голой вечеринки"

Путин заявил, что будущую элиту страны нужно формировать из бойцов СВО, а не участников "голых вечеринок"

0:51
Общество

Владимир Путин, президент России, заявил, что будущую элиту страны нужно формировать из бойцов специальных войск (СВО), а не участников "голых вечеринок".

Путин заявил, что будущую элиту страны нужно формировать из бойцов СВО, а не участников "голых вечеринок"
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Он выразил мнение, что элита должна складываться из таких людей, в руки которых можно передать будущее России. Путин отметил, что необходимо отличать "чудики", также признавая их наличие, но подчеркнул важность создания элиты страны на основе бойцов СВО.

Вместе с тем, он отметил, что такие "чудики" "тоже нужны".

"Пускай (будут)", — согласился он.

Это второе заявление главы государства по этому вопросу после его комментариев о "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой. На предыдущей встрече со студентами-участниками СВО, Путин отметил, что они должны составлять основу государства в среднесрочной и более отдалённой перспективе.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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