"Чудики тоже нужны": Путин об участниках "голой вечеринки"

Владимир Путин, президент России, заявил, что будущую элиту страны нужно формировать из бойцов специальных войск (СВО), а не участников "голых вечеринок".
Он выразил мнение, что элита должна складываться из таких людей, в руки которых можно передать будущее России. Путин отметил, что необходимо отличать "чудики", также признавая их наличие, но подчеркнул важность создания элиты страны на основе бойцов СВО.
Вместе с тем, он отметил, что такие "чудики" "тоже нужны".
"Пускай (будут)", — согласился он.
Это второе заявление главы государства по этому вопросу после его комментариев о "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой. На предыдущей встрече со студентами-участниками СВО, Путин отметил, что они должны составлять основу государства в среднесрочной и более отдалённой перспективе.
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