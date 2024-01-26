В РФ в 2024 году авиабилеты вырастут в цене на 20%

В России в этом году авиабилеты вырастут в цене на 20%

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В 2024 году в России авиабилеты повысятся в цене на 20%, информацию приводит argumenti. ru. В Альянсе турагентств сообщили о том, что это не предельный показатель.

Фото: Wikipedia by Vladimir Galkin is licensed under GFDL 1.2

Причина подорожания — повышение расходов на обслуживание самолетов. Отмечается, что ценники у авиаторов изменяются по нескольку раз в год, поэтому рост в 20% — это только нижний показатель. Цены могут оказаться еще ниже.

Кроме того, вместе с ростом цен на перелеты повышается и цена проживания в отелях. На это повлияло увеличение спроса со стороны туристов из РФ.

Ранее сообщалось о том, что Мальдивы рискуют остаться только с российскими туристами. Причиной стал бойкот островов из-за политического скандала, вызванного неосторожными заявлениями министров мальдивского правительства. Они назвали индийского премьера Нарендру Моди "клоуном", "террористом" и "марионеткой Израиля".