В каком случае можно увольнять матерей-одиночек, рассказала эксперт по трудовому законодетельству

Эксперт по трудовому праву Яковлева рассказала о новом законе о запрете увольнять одиноких родителей

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева объяснила, в каком случае работодатель, согласно новому закону, не имеет права увольнять матерей и отцов одиночек.

Фото: http://duma.gov.ru/

Новый закон не позволяет работодателям лишать работы одиноких мам и отцов, которые содержат детей до 16 лет. Ранее запрещалось увольнять родителей, в одиночку воспитывающих детей до 14 лет.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о компенсациях за невыплаченную в срок зарплату.

Эксперт по трудовому праву отметила, что новый закон позволяет расторгать трудовой договор с одинокими родителями в ряде случаев.

"Он действует только когда руководитель увольняет сотрудника по собственной инициативе, но если он совершил дисциплинарный проступок или грубое нарушение, его всё ещё можно уволить, даже если он в одиночку воспитывает ребёнка", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".