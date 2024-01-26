В Госдуму внесли законопроект о предоставлении общежитий для студентов, вступивших в брак

Стипендия и жильё: в Госдуму внесли законопроект о поддержке студенческих семей

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Представители фракции ЛДПР внесли законопроект в Госдуму, предусматривающий предоставление комнат в общежитиях для студентов, вступивших в брак во время обучения, а также назначение социальной стипендии студенческим семьям или одиночным студентам с детьми.

Фото: Евгений Савин

По предложению депутатов, вузы должны предоставлять жилые помещения для совместного проживания студентов, вступивших в брак, в общежитиях. Также предлагается назначать государственную социальную стипендию женатым студентам и студентам-одиночкам с детьми.

Как сообщает центральная профсоюзная газета "Солидарность", инициатива призвана обеспечить студенческим семьям удобные условия проживания и дополнительную материальную поддержку. Законопроект должен вступить в силу с 1 июля 2024 года. Представители профсоюза и студенческого координационного совета выразили поддержку инициативе, отмечая важность создания условий для семейного проживания студентов и предоставления социальной помощи тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Минобрнауки России также реализует меры поддержки молодых студенческих семей, включая переход на бесплатное обучение для женщин, родивших ребенка в период обучения, преимущественное право на общежития и ресурсы для создания условий пребывания детей в вузах.