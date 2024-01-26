День студента в Томске: образовательный центр празднует с ростом числа студентов

Преобладающее число студентов в Томской области составляют мужчины

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

В Томске, крупном образовательном центре России, празднование Дня Студента, или Татьянин день, приходится на 25 января. Город, населяемый тысячами студентов, является местом обучения для многих, с общей численностью студентов в Томской области, превышающей 87,6 тыс. человек. Этот праздник особенно популярен из-за большого количества учебных заведений. Об этом сообщает Аргументы и факты – Томск.

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В последнем учебном году количество студентов увеличилось на 2,4 тыс. человек по сравнению с предыдущим годом. Большинство студентов предпочитают очную форму обучения (в средних профессиональных организациях — 86,8%, в вузах — 69,7%). Студентов-юношей больше в средних профессиональных организациях (52,2%), в то время как в вузах соотношение полов более равномерное (51,5% — студенты-юноши, 48,5% — студентки).

За учебный год около 5,4 тыс. выпускников получили дипломы об окончании средней профессиональной организации, а 9,6 тыс. выпускников завершили свое обучение в вузах. Также отмечено, что в государственных и муниципальных вузах обучается более 10 тыс. студентов из различных иностранных государств, с преобладанием граждан из Казахстана, Узбекистана, Китая и Киргизии.