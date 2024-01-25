Какое наказание грозит выбросившей кота Твикса проводнице, объяснил юрист

Юрист Дмитрий Никитин объяснил, по какой статье могут привлечь проводницу, которая высадила кота Твикса из вагона поезда.
Население России активно подписывает петицию с требованием наказать проводницу, которая выкинула кота по кличке Твикс из поезда. Кот погиб.
Ранее сообщалось, что на проводницу завели уголвное дело.
Юрист считает, что сотрудница РЖД рискует получить наказание ао статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". В неё сказано, что наказание назначается в том случе, если животное пострадало от действий человека.
"Среди причин, которые могут стать основанием для возбуждения дела, — причинение боли или страданий животному, из хулиганских или корыстных побуждений повлекшее его гибель или увечье", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Специалист подчеркнул, что за жестокое обращение с животными могут лишить свободы сроком до трёх лет.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.