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Какое наказание грозит выбросившей кота Твикса проводнице, объяснил юрист

Юрист Никитин рассказал, что виновную в смерти кота Твикса проводницу могут посадить на три года

1:00
Общество

Юрист Дмитрий Никитин объяснил, по какой статье могут привлечь проводницу, которая высадила кота Твикса из вагона поезда.

Юрист Никитин рассказал, что виновную в смерти кота Твикса проводницу могут посадить на три года
Фото: Киров online

Население России активно подписывает петицию с требованием наказать проводницу, которая выкинула кота по кличке Твикс из поезда. Кот погиб.

Ранее сообщалось, что на проводницу завели уголвное дело.

Юрист считает, что сотрудница РЖД рискует получить наказание ао статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". В неё сказано, что наказание назначается в том случе, если животное пострадало от действий человека.

"Среди причин, которые могут стать основанием для возбуждения дела, — причинение боли или страданий животному, из хулиганских или корыстных побуждений повлекшее его гибель или увечье", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Специалист подчеркнул, что за жестокое обращение с животными могут лишить свободы сроком до трёх лет.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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