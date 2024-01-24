Уголовное дело завели в отношении проводницы, выбросившей кота Твикса на мороз

Уголовное дело завели в отношении проводницы, выбросившей кота Твикса

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Уголовное дело возбуждено против проводницы, выбросившей из поезда в Кирове кота Твикса.

Фото: img-fotki.yandex.ru by Neu-Zwei is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

О процессуальном решении сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ранее в руководстве РЖД заявили, что женщину, которую обвиняют в гибели кота Твикса, временно отстранили от работы.

Напомним, происшествие с котом Твиксом случилось 11 января. Домашнее животное перевозили в поезде из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Кот выбрался из переноски и самостоятельно ходил по вагону. Проводница сочла его бродячим и выбросила на улицу в сильный мороз.

В течение нескольких дней сотни волонтеров искали Твикса в Кирове и окрестностях. 20 января его нашли мертвым в окрестностях вокзала. Хозяева кота обратились в правоохранительные органы, но тогда им отказали в возбуждении уголовного дела.

Историей с котом Твиксом заинтересовались в Государственной Думе РФ. 23 января там состоялось заседание комиссии с участием представителей Минтранса, Минприроды России, Россельхознадзора и Российских железных дорог. По результатам совещания было принято решение изменить правила перевозки животных на всех видах транспорта. Обсуждение предложений запланировано на начало февраля.